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СМИ: аэропорт столицы Судана прекратил работу 

ТАСС + ещё 1 36 минут назад
Фото: Reuters
Международный аэропорт столицы Судана прекратил работу. Об этом в понедельник сообщает телеканал Sky News Arabia.
По его данным, воздушная гавань Хартума не принимает и не отправляет рейсы. Все операции в ней приостановлены.
Между тем, как передает телестанция Al Mayadeen, Объединение суданских пилотов заявило о начале акции "полного гражданского неповиновения". Объединение также отметило, что это касается "всех рейсов без исключения".
На рассвете полиция и спецназ приступили к зачистке площади перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил страны и демонтажу появившегося там два месяца назад палаточного лагеря. Позднее к ним присоединились военные, которые взяли площадь под свой полный контроль, выставив там кордоны безопасности. По словам очевидцев, операция по разгону демонстрантов проводилась с использованием слезоточивого газа и огнестрельного оружия. Согласно последним данным, в результате действий силовиков погибли 14 человек, свыше сотни пострадали.
Армия, однако, заявила о том, что никакой силовой операции по сворачиванию палаточного лагеря не проводилось. По словам военных, силы безопасности вынуждены были принять меры после того, как на площадь проникла большая группа нарушителей.
Военный совет при этом заявил о готовности в течение 48 часов возобновить переговоры с оппозицией о будущем переходном периоде страны. Оппозиция уже отказалась от диалога и заявила о том, что больше не рассматривает Военный совет "в качестве одной из сил революции". В утренние часы ситуация в Хартуме начала выходить из-под контроля. В столице и его городе-спутнике Омдурман начались столкновения между силовиками и демонстрантами. Тысячи человек вышли на улицы, перекрыли дороги и мосты камнями и горящими покрышками.
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В мире , Sky News , Судан , Хартум
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