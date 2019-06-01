Зеленский впервые показал публике сына

В Facebook Зеленский опубликовал фото из семейного архива, демонстрирующее как весело он проводит время с семьей. На снимке его жена Елена, дочь Александра и сын Кирилл. Себя и сына Зеленский загримировал под супермена. Публикация приурочена ко Дню защиты детей.

«Чтобы лучше понимать детей, надо порой самому становиться ребенком», — написал Зеленский и призвал «оставить детям страну, которой они будут гордиться»

После инаугурации Владимир Зеленский продолжает играть роль свойского парня, задействуя соцсети, пиар-поездки и популистские призывы. Реальных действий в политике шестой президент пока не совершил. Украинские силы по-прежнему сосредоточены у границ ДНР и ЛНР и периодически обстреливают населенные пункты. К позитивным изменениям в отношениях с Россией Киев пока не стремится.

Ранее сообщалось, что Зеленский в соцсетях описал Киев как город каштанов и шаурмы, чем возмутил горожан.