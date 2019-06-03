Трамп раскритиковал мэра Лондона

Садик Хан еще в январе 2018 года заявлял, что британский премьер Тереза Мэй сделала ошибку, передав Трампу приглашение посетить страну с госвизитом.

"Садик Хан, который, по общему мнению, ужасно работает на посту мэра Лондона, делал глупые пакости в отношении приезда президента США — самого важного союзника Соединенного Королевства. Он (Садик Хан) законченный неудачник, ему следует сосредоточиться на городской преступности, а не на мне", — написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что лондонский градоначальник напоминает ему мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, который тоже "ужасно работает".

Запись была сделана в самолете перед самым прибытием в Британию.

"Приземляюсь!" — добавил президент США.