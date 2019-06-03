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Трамп раскритиковал мэра Лондона 

РИА Новости + ещё 12 25 минут назад
Фото: Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп, прибывающий в Великобританию, раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, который ранее выступал против визита.
Садик Хан еще в январе 2018 года заявлял, что британский премьер Тереза Мэй сделала ошибку, передав Трампу приглашение посетить страну с госвизитом.
"Садик Хан, который, по общему мнению, ужасно работает на посту мэра Лондона, делал глупые пакости в отношении приезда президента США — самого важного союзника Соединенного Королевства. Он (Садик Хан) законченный неудачник, ему следует сосредоточиться на городской преступности, а не на мне", — написал Трамп в Twitter.
Он отметил, что лондонский градоначальник напоминает ему мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, который тоже "ужасно работает".
Запись была сделана в самолете перед самым прибытием в Британию.
"Приземляюсь!" — добавил президент США.
В ходе государственного визита президента США в Великобританию ожидается ряд совместных мероприятий с участием Трампа и членов британского правительства, а также встреча с королевой Елизаветой Второй в Букингемском дворце.
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Комментарии
В мире , США , Елизавета II , Тереза Мэй , Дональд Трамп
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