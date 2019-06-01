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Названа дата саммита Мексики и США 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: nsn.fm
Встреча представителей Мексики и США состоится 5 июня. Об этом сообщил глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард, пишет Газета.ру.
Он уточнил, что стороны на этом саммитеобсудят обсудить ситуацию относительно введения пошлин на мексиканские товары. РАН: Трамп поссорился со всем миром Он уточнил, что американскую делегацию возглавит госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Кроме того, Эбрард отметил, что Мексика готова к диалогу и будет защищать свое достоинство.
Ранее политолог Александр Рар прокомментировал в эфире НСН строительство США стены на границе с Мексикой.
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В мире , Латинская Америка , США , Александр Рар , РАН , Мексика
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