Названа дата саммита Мексики и США 

Встреча представителей Мексики и США состоится 5 июня. Об этом сообщил глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард, пишет Газета.ру.
Он уточнил, что стороны на этом саммитеобсудят обсудить ситуацию относительно введения пошлин на мексиканские товары. РАН: Трамп поссорился со всем миром Он уточнил, что американскую делегацию возглавит госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Кроме того, Эбрард отметил, что Мексика готова к диалогу и будет защищать свое достоинство.
Ранее политолог Александр Рар прокомментировал в эфире НСН строительство США стены на границе с Мексикой.