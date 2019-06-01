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Мигранты в Германии восстали 

Lenta.ru 28 минут назад
В центре содержания беженцев в немецкой Баварии несколько десятков постояльцев устроили бунт. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Германия посадит беженцев в тюрьмы
По информации газеты, в пятницу, 31 мая, около 30 беженцев начали оскорблять работников центра и приставать к ним, из-за чего руководству пришлось вызвать полицию. Прибыв на место, стражи порядка задержали предполагаемого организатора бунта, однако это лишь разозлило смутьянов: они начали бросаться на полицейских и кидать в них велосипеды. Те в ответ применили слезоточивый газ. По сообщениям издания, дошло до того, что восставшие стали сооружать баррикады, чтобы не дать полицейским отступить — однако ситуацию спасло прибытие подкрепления.
В итоге четверых полицейских госпитализировали с порезами и травмами ребер и глаз, а шестерых выходцев из Нигерии задержали. По факту случившегося началось расследование.
В ноябре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель признала ошибки правительства в региональной политике. Соответствующее заявление она сделала на встрече с жителями города Хемниц, где в августе того же года прошли массовые протесты после убийства приезжими местного жителя. Глава правительства сказала, что понимает протестующих, однако это не оправдывает массовые беспорядки и преступления во время акций протеста, организованных радикальными правыми партиями.
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Комментарии21
В мире , Видео , Европа , Ангела Меркель , Бавария , Германия
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