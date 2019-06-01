В США раскрыли детали планируемых санкций против «Северного потока — 2»

Сенаторы США предлагают вводить минимум пять видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимися укладкой газопровода "Северный поток — 2", говорится в размещенном в субботу на сайте конгресса законопроекте о санкциях за предоставление России судов для строительства трубопроводов и других целей.

"Президент может ввести пять или более санкций… в отношении иностранного лица, если президент решит, что это лицо осознанно в дату вступления этого закона в силу или после нее предоставит услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию (такому — ред.) судну", — сказано в документе.

При этом под иностранным лицом понимается как физическое, так и юридическое лицо.

Законопроект был внесен в конгресс 14 мая, однако его полный текст был опубликован только в субботу.

В числе предлагаемых санкций — отказ в выдаче экспортных лицензий американскими регулирующими органами, запрет на получение займов на общую сумму более 10 миллионов долларов в течение 12 месяцев, запрет на работу с госдолгом США или федеральными средствами, запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделки с собственностью. Сотрудники такой компании могут быть высланы из США.

Законопроект предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Тед Круз , Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон. Издание Foreign Policy ранее предположило, что он может сказаться на двух строительных компаниях — швейцарской Allseas и итальянской Saipem, а также может повлиять на реализацию морской части "Турецкого потока".

Как сообщил журналу один из высокопоставленных помощников сенатора-республиканца, знакомый с законопроектом, документ был создан на основе прошлых усилий США, направленных на подрыв нефтяного экспорта Ирана.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.