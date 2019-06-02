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Япония решила повременить с мирным договором с Россией 

Lenta.ru + ещё 4 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Правительство Японии решило отказаться от идеи заключения с Россией рамочного соглашения по мирному договору в конце июня. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает газета Asahi Shimbun со ссылкой на правительственные источники.
Как отмечает издание, ранее японское правительство надеялось подготовить данное соглашение к саммиту «Большой двадцатки», который пройдет в Осаке 28-29 июня и в ходе которого должна состояться встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина. Токио, в частности, намеревался подтвердить Совместную декларацию СССР и Японии от 1956 года, в которой Москва заявляла о готовности передать Японии два острова южной части Курильской гряды Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора.
Однако, по словам собеседников газеты, в итоге стороны не смогли преодолеть разногласия по ряду исторических моментов и вопросов безопасности. В частности, в ходе переговоров Москва выражала беспокойство по поводу возможности размещения на островах наземных систем ПРО Aegis Ashore американского производства в случае их передачи Японии.
В результате, пишет Asahi Shimbun, к саммиту Япония и Россия сосредоточатся на достижении прогресса по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Ранее сообщалось, что Москва предложила Токио перейти на безвизовый режим. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в первую очередь речь идет об инициативе президента России Владимира Путина о введении режима свободного перемещения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо.
Токио не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.
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В мире , Азия , Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Москва , Осака , Япония
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