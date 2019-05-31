«Зеленский разочаровал»: что требует Украина от Европы

Польши и Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главами МИД Швеции выразил надежду на продолжение санкционной политики в отношении России . Причем попросил он этого до тех пор, пока «украинские территории не будут возвращены полностью». В свою очередь, представители иностранных государств заявили о готовности и дальше поддерживать Украину в различных вопросах.

Глава Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Евросоюз (ЕС) сохранит антироссийские санкции. Об этом он заявил на встрече с министрами иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, которые прибыли с рабочим визитом на Украину, передает РИА «Новости».

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение — пока украинские территории не будут возвращены полностью», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Кроме того, он добавил, что вторым фронтом для Украины является борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией. По его мнению, «только завоевав победу на обоих фронтах, украинцы смогут построить государство, о котором они мечтают и которого достойны».

Представители Польши и Швеции заявили, что готовы продолжать поддерживать Украину в вопросах защиты ее территориальной целостности, возвращении «пленных», а также относительно ее вступления в ЕС. Зеленский, в свою очередь, отметил, что страна продолжит политику интеграции с ЕС и НАТО

«Характер той позиции, которую занимает та или иная сторона в отношении украинской проблематики, им, по всей видимости, учитывается. Известна широко русофобская политика правящих кругов Польши. Он сделал соответствующее заявление, чтобы понравиться определенным политическим кругам», — сказал политик в разговоре с RT. Он отметил, что пока президент Украины ведет осторожную политику, «не особо обозначая свою точку зрения».

Новиков выразил мнение, что «украинская тема» будет в дальнейшем для стран Запада «лишь темой спекуляций и лжеаргументов».

Днем ранее, во время встречи с американским сенатором Робертом Портманом Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона ведет «две войны».

«У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

В ответ на это сенатор в Совете Федерации от крымского региона Сергей Цеков сказал, что Зеленский сделал «возмутительное заявление» о войне с Россией.

«Это заявление возмутительное. Подобные действия Зеленского настораживают, меня лично разочаровывают. К огромному сожалению, прежде всего, для граждан Украины, Зеленский идет по дороге, которую протоптал Порошенко», — выразил свое мнение Цеков в разговоре с РИА «Новости».

Сенатор считает, что таким образом украинский лидер высказывает свое «неуважение к России», а также «нежелание налаживать диалог» с российской стороной. «Недалеко он уйдет с такими мыслями и заявлениями», — заявил Цеков.

Он отметил, что президенту Украины нужно признать, что страна воюет не с Россией, а с собственным народом на Донбассе.

«Зеленскому правильнее говорить о том, как достичь мира в Донбассе и выполнить свои предвыборные обещания. Пока никаких движений в этом плане мы не видим. Реальных шагов нет, хотя прошло уже достаточно много времени», — сказал сенатор от Крыма.

Ранее в интервью ТАСС спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что Россия готова к диалогу с Украиной, так как заинтересована в налаживании «добрососедских отношений» с этой страной.

Матвиенко среди прочего призвала начать переговоры «с чистого листа» и при этом вместе разобраться, как исправить то, к чему в результате пришли державы. Чиновник обратила внимание, что «заинтересованность должна быть с обеих сторон».

Тем не менее, 23 мая глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что встречи с российской стороной исключены. «На вопрос журналистов „Громадське ТВ“, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет», — сообщил телеканал.

Однако в то же время заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко 31 мая сообщил, что между главами государств возможен телефонный разговор.