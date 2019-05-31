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Зеленский сменил состав СНБО Украины 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначил себя главой ведомства, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента в пятницу.
"Председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является Зеленский Владимир Александрович — президент Украины", — говорится в тексте указа.
Также сообщается, что Зеленский ввел в состав СНБО первого замглавы СБ Украины Ивана Баканова, главу администрации президента Андрея Богдана, секретаря СНБО Александра Данилюка, министра финансов Оксану Маркарову, заместителей администрации Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку, а также нового начальника Генштаба ВС Украины Руслана Хомчака.
Кроме того, указом выведены из состава экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-глава администрации президента Игорь Райнин, экс-начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко и министр информационной политики Украины Юрий Стець.
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Комментарии
В мире , Украина , Игорь Райнин , Александр Турчинов , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , Юрий Стець , Администрация Президента РФ , Генштаб
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