Заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко подал рапорт об отставке.
Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении начальника Главного следственного управления СБУ Григория Остафийчука.
Также в пятницу СБУ покинули первый заместитель председателя спецслужбы генерал-полковник Виталий Маликов, руководитель Антитеррористического центра СБУ Виталий Машков и начальник главка СБУ по городу Киеву и Киевской области генерал-майор Олег Валендюк.
После убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве Виктор Кононенко, занимавший должность начальника департамента защиты национальной государственности СБУ, возглавлял расследование возможных связей киллера Павла Паршова с российскими спецслужбами. Позже он заявил, что СБУ не смогла доказать связь убийцы Вороненкова с ФСБ России.