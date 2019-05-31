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Заместитель главы СБУ Кононенко подал в отставку 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: Reuters
Заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко подал рапорт об отставке.
Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении начальника Главного следственного управления СБУ Григория Остафийчука.
Также в пятницу СБУ покинули первый заместитель председателя спецслужбы генерал-полковник Виталий Маликов, руководитель Антитеррористического центра СБУ Виталий Машков и начальник главка СБУ по городу Киеву и Киевской области генерал-майор Олег Валендюк.
После убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве Виктор Кононенко, занимавший должность начальника департамента защиты национальной государственности СБУ, возглавлял расследование возможных связей киллера Павла Паршова с российскими спецслужбами. Позже он заявил, что СБУ не смогла доказать связь убийцы Вороненкова с ФСБ России.
В мире , Украина , Денис Вороненков , Владимир Зеленский , Виктор Кононенко , ФСБ , СБУ , Госдума
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