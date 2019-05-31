Заместитель главы СБУ Кононенко подал в отставку

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении начальника Главного следственного управления СБУ Григория Остафийчука.

Также в пятницу СБУ покинули первый заместитель председателя спецслужбы генерал-полковник Виталий Маликов, руководитель Антитеррористического центра СБУ Виталий Машков и начальник главка СБУ по городу Киеву и Киевской области генерал-майор Олег Валендюк.