Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ситуацию с подготовкой к выборам на Украине назвали критической 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Вадим Гирда / AP
Ситуация с подготовкой к досрочным выборам в Верховную Раду Украины близка к критической. Об этом говорится в официальном заявлении Центризбиркома страны.
В ведомстве отметили, что для своевременного проведения выборов необходимо срочно внести изменения в закон «О публичных закупках». Ответственность за затягивание этого процесса Центризбирком возложил на Минэкономразвития Украины.
«Именно Минэкономразвития, как государственный орган, ответственный за формирование и реализацию государственной политики в области публичных закупок, должен был давно учесть многочисленные обращения для внесения соответствующих изменений в законодательство, что позволило бы избежать критической ситуации с подготовкой к внеочередным выборам народных депутатов», — говорится в сообщении.
Также в ЦИК добавили, что приветствуют «любые шаги» направленные на решение проблемы с организацией закупок.
Ранее 27 мая замглавы ЦИК Украины Евгений Радченко заявил, что досрочные выборы в Раду могут быть сорваны из-за того, что в установленный законом срок не удастся напечатать более 60 миллионов бюллетеней. Также, по его словам, Центризбирком может не успеть заключить тендерные договоры на изготовление информационных плакатов участников выборов.
Досрочные выборы в парламент Украины назначены на 21 июля. На третий день своего президентства Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об изменении тендерных процедур во время избирательного процесса, пометив его как неотложный. Документ не был включен в повестку дня, как и другой президентский законопроект — об изменении избирательной системы со смешанной на пропорциональную по открытым спискам.
Последние новости
Ситуацию с подготовкой к выборам на Украине назвали критической Россиянам сократят новогодние каникулы Водитель автобуса оказался крупным партнером «Газпрома»
Комментарии
В мире , Украина , Евгений Радченко , Владимир Зеленский , Минэкономразвития , Центризбирком России , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова объяснила перенос выходных в 2020 году
Лукашенко рассказал, как «кинули» Белоруссию95
Тест: ЕГЭ по химии2
«Часами сидели в подвалах, закрыв голову руками»10
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира263
Видео
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:05
Подрыв смертника в Кабуле попал на видео
Происшествия
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
02:36
Синоптики расстроили дачников
Погода Новости Москвы
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
03:49
Савченко заявила о подрыве Порошенко армейских складов
В мире Пожары
01:24
Адские условия: почему школьники погибают на ЕГЭ
Общество Погода
01:05
Хватит отдыхать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение