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Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных арсеналов 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области взорвали по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Савченко заявила в эфире телеканала «112 Украина», что «на самом деле подрыв был изнутри, нанесено это было военнослужащими ВСУ „Сармат“ (21-й отдельный мотопехотный батальон)», передает РИА «Новости».
По ее словам, об этом знают главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и генпрокурор Юрий Луценко, так как «это было сделано по личному приказу Порошенко».
По словам депутата, она находилась в Балаклее в тот момент, когда начались взрывы, а также смогла пообщаться с очевидцами произошедшего.
«Подходило время отчета и проверки боескладов, их боевой готовности. Подходило время, уже нельзя было подделать (отчетность). Там была такая разворованная ситуация уже, уже был контроль наших европейских партнеров, то есть уже не смогли подделать. Не было бы того, чем потом это крыть», — заключила Савченко.
Напомним, арсенал в Балаклее загорелся в ночь на 23 марта 2017 года. По официальным данным, в результате ЧП погибла одна женщина, еще одна ранена.
В то же время народная милиция ЛНР сообщала о более чем 70 пострадавших. По информации очевидцев, пожар начался после генеральской пьянки.
В 2018 году минобороны Украины сообщило, что на технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов после крупного пожара в 2017 году, в результате возгорания сухой травы начался пожар.
Сообщалось о закрытии над этим районом воздушного пространства.
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Комментарии1
В мире , Украина , Юрий Луценко , Петр Порошенко , Надежда Савченко , Министерство обороны , Верховная Рада , РИА Новости , Балаклея
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