СМИ: МИД Бразилии отменил встречу Болсонару с представителем Гуайдо

Министерство иностранных дел Бразилии отменило планировавшуюся ранее встречу президента страны Жаира Болсонару с дипломатическим представителем лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Марией Терезой Беландрией. Ранее ожидалось, что она вручит главе государства свои верительные грамоты, сообщила в четверг газета Folha de S.Paulo.

По информации издания, такой шаг был обусловлен желанием правительства крупнейшего латиноамериканского государства избежать "ненужной провокации" в адрес президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро . Как уточняется, в последнее время благодаря усилиям военных двух стран удалось снизить градус напряженности в отношениях между Бразилиа и Каракасом и возобновить межправительственный диалог по вопросам восстановления поставок электроэнергии из Венесуэлы в северный бразильский штат Рорайма.

Кроме того, по мнению властей, результаты антиправительственных выступлений в Венесуэле 30 апреля стали свидетельством ослабления политических позиций Гуайдо, утверждает газета, ссылаясь на источник в президентском окружении. Выстраивая более прагматичные отношения с представителями Мадуро, в Бразилиа исходят из того, что в ближайшей перспективе в соседнем государстве не предвидится смены власти, говорится в статье.

10 мая власти Венесуэлы объявили об открытии сухопутной границы с Бразилией, которая до этого была закрыта с конца февраля после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить иностранную гуманитарную помощь. Болсонару приветствовал такое решение руководства соседнего государства.