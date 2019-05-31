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Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР 

RT на русском + ещё 43 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Власти Южной Кореи не располагают официальным подтверждением данных СМИ о том, что в КНДР был казнён специальный представитель Госсовета Северной Кореи по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль из-за «провала» американо-северокорейского саммита в Ханое.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство по делам национального объединения Республики Корея.
«Северная Корея официально не подтверждала этой информации, и мы также не можем этого подтвердить», — заявили в ведомстве.
Как пишет газета «Чосон ильбо», северокорейский чиновник и ещё четверо сотрудников МИД КНДР, принимавшие участие в подготовке саммита в Ханое, были казнены.
Агентство уточняет, что сведения исходят из неназванного северокорейского источника. По некоторым данным, лидер КНДР Ким Чен Ын «приказал провести чистку».
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В мире , Чен Ким , МИД , РИА Новости , КНДР , Южная Корея , США , Ханой
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