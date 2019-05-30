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Россиянка возглавила штаб-квартиру ООН в Женеве 

Rambler News Service + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гражданка России Татьяна Валовая была назначена генеральным директором штаб-квартиры ООН в Женеве, сообщила пресс-служба организации.
«Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш объявил о назначении Татьяны Валовой из Российской Федерации генеральным директором офиса Объединенных Наций в Женеве», — говорится в сообщении.
В заявлении уточняется, что она заменит на этом посту датчанина Майкла Мёллера. Организация также отметила, что Валовая имеет более чем 35-летний опыт работы в области журналистики, дипломатии и государственной службы.
«В настоящий момент она является членом коллегии и министром, отвечающим за основные направления интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии», — говорится в сообщении.
Валовая окончила факультет международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России и с 1983 работала репортером в издательском доме «Экономическая газета». В 1989 она начала свою карьеру в правительстве.
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В мире , Ближний Восток , Татьяна Валовая , ООН , Финансовый университет , Евразийская экономическая комиссия , ИД "Экономическая газета"
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