Россиянка возглавила штаб-квартиру ООН в Женеве

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш объявил о назначении Татьяны Валовой из Российской Федерации генеральным директором офиса Объединенных Наций в Женеве», — говорится в сообщении.

В заявлении уточняется, что она заменит на этом посту датчанина Майкла Мёллера. Организация также отметила, что Валовая имеет более чем 35-летний опыт работы в области журналистики, дипломатии и государственной службы.

«В настоящий момент она является членом коллегии и министром, отвечающим за основные направления интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии», — говорится в сообщении.