Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп пообещал объявить «кардинальные меры» на границе с Мексикой 

РИА Новости + ещё 2 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни объявить новые кардинальные меры по ситуации на границе с Мексикой.
"Мы собираемся предпринять что-то очень кардинальное на границе", — сказал он в четверг журналистам.
По словам Трампа, он сделает "самое существенное заявление" по этой теме в четверг или пятницу. Президент США не стал раскрывать детали, сказав только, что речь идет не о закрытии границы, а только о нелегально проникающих на территорию страны мигрантах.
Он добавил, что некие меры будут приняты также в свете того, что демократы в конгрессе отказываются обсуждать проблему и принимать необходимые для ее решения законы.
Пентагон в апреле заключил контракты почти на миллиард долларов с двумя компаниями на строительство стены на границе США с Мексикой.
Трамп ранее объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета. Этот шаг уже оспорен в судах. В частности, федеральный суд Калифорнии принял решение наложить временный запрет на использование средств министерства обороны для оплаты барьеров. Администрация планирует обжаловать это решение.
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Космонавты забрали полотенце, которое висело космосе десять лет Мигранты, ехавшие во Францию, оказались на Украине и очень удивились
Комментарии
В мире , Латинская Америка , США , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Мексика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нужны разъяснения: Посла РФ вызвали в МИД Польши107
Резкое решение: США запретили российские ракеты22
Ждали весь день. Зеленский поскандалил из-за квартиры29
Скандал с подкупом: Друзь сделал заявление36
Ливень и град: МЧС сделало предупреждение2
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение