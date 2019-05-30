Трамп пообещал объявить «кардинальные меры» на границе с Мексикой

"Мы собираемся предпринять что-то очень кардинальное на границе", — сказал он в четверг журналистам.

По словам Трампа, он сделает "самое существенное заявление" по этой теме в четверг или пятницу. Президент США не стал раскрывать детали, сказав только, что речь идет не о закрытии границы, а только о нелегально проникающих на территорию страны мигрантах.

Он добавил, что некие меры будут приняты также в свете того, что демократы в конгрессе отказываются обсуждать проблему и принимать необходимые для ее решения законы.

Пентагон в апреле заключил контракты почти на миллиард долларов с двумя компаниями на строительство стены на границе США с Мексикой.