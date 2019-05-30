Зятя Трампа обвинили в оправдании убийства саудовского журналиста

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что убитый саудовскими спецслужбами в октябре прошлого года журналист Джемаль Хашкуджи был террористом. Об этом написал в своей новой книге журналист Майкл Вольфф , сообщает Newsweek.

«Этот парень был связующим звеном между некоторыми частями королевской семьи [Саудовской Аравии] и Усамой бен Ладеном. Мы знаем об этом. Журналист? Да ладно вам. Это был террорист, притворявшийся журналистом», — якобы сказал Кушнер в частной беседе с репортером.

По данным издания, муж дочери Трампа Иванки близок к саудовскому кронпринцу Мухаммеду бин Салману — они общаются, используя мессенджер WhatsApp.

Джамаль Хашкуджи исчез 2 октября прошлого года после того, как зашел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. 23 октября его тело обнаружили на территории резиденции саудовского консульства. Журналиста похитили, пытали и убили работники саудовских спецслужб. Расследование турецких властей показало, что по меньшей мере часть исполнителей связаны с Мухаммедом бин Салманом.