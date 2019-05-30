Сейм Латвии рассмотрит проект о запрете ношения георгиевских ленточек

Сейм Латвии согласился принять к рассмотрению инициативу о запрете ношения георгиевских ленточек на праздничных и развлекательных мероприятиях, а также на пикетах, митингах и шествиях, передает Sputnik Латвия.

Входящая в состав правительства партия "Все-Латвии" предлагает на законодательном уровне запретить использовать на собраниях, шествиях, пикетах, публичных развлекательных и праздничных мероприятиях георгиевские ленточки. Представители партии подали в Сейм предусматривающие этот запрет поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах и к закону о безопасности на публичных развлекательных и праздничных мероприятиях.

"За передачу предложения в комиссию проголосовали 70 депутатов, воздержались 19. Ответственной назначена комиссия по правам человека и общественным делам", — говорится в сообщении.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина заявила РИА Новости, что ОП обратится в Европарламент ОБСЕ по поводу данной законодательной инициативы. В ОП призывают европейские организации четко осудить такую инициативу и предупреждают, что ее принятие может привести к укреплению националистических сил и спровоцировать конфликты и столкновения.

Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В России проводится акция "Георгиевская ленточка", она посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.