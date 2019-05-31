Украина пропустила встречу премьеров СНГ

Украина вновь пропустила заседание Совета глав правительств СНГ. Об этом сообщил председатель исполкома — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«К сожалению, в очередной раз отсутствовала Украина, несмотря на приглашение и со стороны исполнительного комитета СНГ, и со стороны руководства Туркменистана», — приводит его слова ТАСС.

Лебедев отметил, что на встрече присутствовали представители 10 стран Содружества.

Ранее сообщалось, что Украина может выйти из трёх соглашений СНГ в сфере налогообложения.