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Украина пропустила встречу премьеров СНГ 

RT на русском + ещё 17 42 минуты назад
Фото: © iacis.ru
Украина вновь пропустила заседание Совета глав правительств СНГ. Об этом сообщил председатель исполкома — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
«К сожалению, в очередной раз отсутствовала Украина, несмотря на приглашение и со стороны исполнительного комитета СНГ, и со стороны руководства Туркменистана», — приводит его слова ТАСС.
Лебедев отметил, что на встрече присутствовали представители 10 стран Содружества.
Ранее сообщалось, что Украина может выйти из трёх соглашений СНГ в сфере налогообложения.
Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в Ашхабаде. Россию представляет премьер-министр Дмитрий Медведев.
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В мире , Украина , Дмитрий Медведев , ИТАР-ТАСС
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