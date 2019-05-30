Кличко и Парубий пойдут в Раду с партией Порошенко 

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий и мэр Киева Виталий Кличко рассматривают возможность принять участие в досрочных выборах в парламент от партии экс-президента страны Петра Порошенко, пишут украинские СМИ со ссылкой на свои источники.
Источники, близкие к Кличко, заверили, что последний с "Петром уже обо всем договорился". Другие источники из его окружения "непрямо подтвердили" эту информацию.
Другие источники узнали, что Андрей Парубий также собрался идти на выборы от партии Порошенко.
Сами Парубий и Кличко пока не прокомментировали эти сообщения.
Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал первого кандидата в депутаты на выборах в Раду.