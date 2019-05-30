Кличко и Парубий пойдут в Раду с партией Порошенко

Источники, близкие к Кличко, заверили, что последний с "Петром уже обо всем договорился". Другие источники из его окружения "непрямо подтвердили" эту информацию.

Другие источники узнали, что Андрей Парубий также собрался идти на выборы от партии Порошенко.

Сами Парубий и Кличко пока не прокомментировали эти сообщения.