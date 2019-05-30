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Шотландия проведет референдум о выходе из Британии 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Шотландское правительство опубликовало законопроект, который допускает проведение второго референдума о независимости страны от Великобритании, пишет The Guardian.
Документ предусматривает, что второй референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании может быть проведен до 2021 года.
Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен подчеркнула, что данное голосование предоставит жителям страны сделать выбор между тем, чтобы быть "европейской нацией" или государством, которому "навязали Brexit".
В прошлом году СМИ сообщали, что Шотландия может выйти из состава Британии без второго референдума.
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