Президент Украины Владимир Зеленский решил создать собственный бренд "Зекоманда" и четыре торговые марки, связанных с его политической деятельностью, сообщает РИА "Новости".
Он обратился в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) с целью их официального оформления.
В базе данных "Заявки на знаки для товаров и услуг, принятые к рассмотрению" говорится, что Зеленский подал заявку на регистрацию бренда "Зекоманда", а также "Ze", "Ze!" "Ze2019" и "Команда Зеленского".
Согласно документу, эти наименования будут использовать в рекламной и образовательной деятельности, полиграфии и развлекательной сфере.
Ранее Владимир Зеленский сменил главу госохраны Украины.