Зеленский решил создать собственный бренд

Президент Украины Владимир Зеленский решил создать собственный бренд "Зекоманда" и четыре торговые марки, связанных с его политической деятельностью, сообщает РИА "Новости".

Он обратился в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) с целью их официального оформления.

В базе данных "Заявки на знаки для товаров и услуг, принятые к рассмотрению" говорится, что Зеленский подал заявку на регистрацию бренда "Зекоманда", а также "Ze", "Ze!" "Ze2019" и "Команда Зеленского".

Согласно документу, эти наименования будут использовать в рекламной и образовательной деятельности, полиграфии и развлекательной сфере.

Ранее Владимир Зеленский сменил главу госохраны Украины.