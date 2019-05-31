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Зеленский решил создать собственный бренд 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: zelenskiy_official/instagram.com
Президент Украины Владимир Зеленский решил создать собственный бренд "Зекоманда" и четыре торговые марки, связанных с его политической деятельностью, сообщает РИА "Новости".
Он обратился в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) с целью их официального оформления.
В базе данных "Заявки на знаки для товаров и услуг, принятые к рассмотрению" говорится, что Зеленский подал заявку на регистрацию бренда "Зекоманда", а также "Ze", "Ze!" "Ze2019" и "Команда Зеленского".
Согласно документу, эти наименования будут использовать в рекламной и образовательной деятельности, полиграфии и развлекательной сфере.
Ранее Владимир Зеленский сменил главу госохраны Украины.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , РИА Новости
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