Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ассанжа госпитализировали в тюремную больницу 

ТК «Звезда» + ещё 12 43 минуты назад
Основателя WikiLeaks доставили в медицинское отделение из-за серьезных проблем со здоровьем.
Администрация WikiLeaks сообщила, что создатель сайта Джулиан Ассанж попал в тюремную больницу в Великобритании.
«WikiLeaks серьезно обеспокоен состоянием здоровья нашего основателя, Джулиана Ассанжа, который был переведен в медицинское отделение тюрьмы Белмарш», — говорится в сообщении представителей ресурса в Twitter.
Отмечается, что состояние Ассанжа ухудшилось в то время, когда он пребывал в посольстве Эквадора в Лондоне, так как условия там были «несовместимы с базовыми правами человека».
Напомним, Ассанжа обвиняют в нарушении закона о шпионаже. 11 апреля он был задержан, после того как диппредставительство выдворило его со своей территории.
Минюст США предъявил основателю WikiLeaks обвинения по 18 пунктам.
ТК «Звезда»: последние новости
МИД РФ назвал провокацией задержание сербов в Косово Парламент Израиля объявил о самороспуске Порошенко выпрашивал помощь у США во время выборов
В мире , Видео , Джулиан Ассанж , Wikileaks , Министерство юстиции США , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция уступила США из-за российских С-400186
Киев окончательно запретил УПЦ42
«В мире ширится понимание неприемлемости линии США»9
«Бред у него с голодухи»: Россияне обрушились на Онищенко2
ЕС обратился с заявлением к России и Турции128
Видео
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
00:37
Старт регаты в Крыму ознаменовался происшествием
Происшествия
02:58
Сговор против России? Кто требует пересмотра «Евровидения»
Шоу-бизнес Статьи
00:39
«Теперь решился»: Собчак устроила переполох
Общество
01:45
«Дело закрыто! Спасибо»: Трамп о российском деле
В мире США
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:34
Новая попытка. Саакашвили вернулся на Украину
В мире Украина
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:46
У Меньшикова отнимают жилье
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение