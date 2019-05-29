Порошенко просил США помощи на президентских выборах

"Президент Порошенко жаловался нам, что мы не делаем достаточно для его поддержки. Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику", — сказал Волкер, выступая в Carnegie в Вашингтоне.

Он отметил, что США готовы были бы работать с любым избранным лидером на Украине. По его словам, Вашингтон выступает за укрепление демократии, проведение реформ на Украине, продолжение борьбы с коррупцией и ориентацию страны на Запад.