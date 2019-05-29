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Порошенко просил США помощи на президентских выборах 

РИА Новости + ещё 7 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент США Петр Порошенко жаловался, что Вашингтон оказал ему недостаточную помощь в ходе президентских выборов на Украине, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
"Президент Порошенко жаловался нам, что мы не делаем достаточно для его поддержки. Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику", — сказал Волкер, выступая в Carnegie в Вашингтоне.
Он отметил, что США готовы были бы работать с любым избранным лидером на Украине. По его словам, Вашингтон выступает за укрепление демократии, проведение реформ на Украине, продолжение борьбы с коррупцией и ориентацию страны на Запад.
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В мире , США , Украина , Петр Порошенко , Курт Волкер
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