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Порошенко могут допросить из-за исчезновения серверов СНБО 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не исключил вызова на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко из-за исчезновения мониторов и серверов из администрации главы государства.
Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты администрации президента. По данным ведомства, производство зарегистрировано по признакам "потери документов, содержащих государственную тайну, повлекшей тяжкие последствия".
"Если будут обстоятельства и факты, которые будут свидетельствовать о том, что только экс-президент имеет данные об этом, то мы будем его вызывать и проводить следственные действия", — цитирует Трубу агентство УНИАН в среду.
Директор ведомства отметил, что Порошенко уже "не имеет определенной неприкосновенности", экс-президент стал "субъектом ГБР и других правоохранительных органов".
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Администрация Президента РФ , УНИАН
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