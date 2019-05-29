Порошенко могут допросить из-за исчезновения серверов СНБО

Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты администрации президента. По данным ведомства, производство зарегистрировано по признакам "потери документов, содержащих государственную тайну, повлекшей тяжкие последствия".

"Если будут обстоятельства и факты, которые будут свидетельствовать о том, что только экс-президент имеет данные об этом, то мы будем его вызывать и проводить следственные действия", — цитирует Трубу агентство УНИАН в среду.

Директор ведомства отметил, что Порошенко уже "не имеет определенной неприкосновенности", экс-президент стал "субъектом ГБР и других правоохранительных органов".