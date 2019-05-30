Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Израильский парламент, проработавший менее двух месяцев, проголосовал за самороспуск и назначил новые выборы на 17 сентября после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию и кабинет, который бы на нее опирался.

К исходу 42 дней, отведенных законом на выработку программы правительства и распределение министерских портфелей, Нетаньяху не удалось преодолеть разногласия между своими потенциальными союзниками — движениями религиозных еврейских общин и антиклерикально настроенной партией "Наш дом Израиль" русскоязычного экс-министра обороны Авигдора Либермана

Поддержка как НДИ, так и ультраортодоксов была необходима ему для достижения требуемого законом парламентского большинства.

В третьем, окончательном, чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против высказались 45.