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Парламент Израиля проголосовал за самороспуск 

РИА Новости + ещё 8 44 минуты назад
Израильский парламент, проработавший менее двух месяцев, проголосовал за самороспуск и назначил новые выборы на 17 сентября после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию и кабинет, который бы на нее опирался.
К исходу 42 дней, отведенных законом на выработку программы правительства и распределение министерских портфелей, Нетаньяху не удалось преодолеть разногласия между своими потенциальными союзниками — движениями религиозных еврейских общин и антиклерикально настроенной партией "Наш дом Израиль" русскоязычного экс-министра обороны Авигдора Либермана.
Поддержка как НДИ, так и ультраортодоксов была необходима ему для достижения требуемого законом парламентского большинства.
В третьем, окончательном, чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против высказались 45.
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В мире , Видео , Авигдор Либерман , Биньямин Нетаньяху , Израиль
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