«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера

Глава Белого дома Дональд Трамп косвенно поддержал решение спецпрокурора Роберта Мюллера об отставке — после провала расследования о якобы российском «вмешательстве» в выборы в США в 2016 году. Вместе с тем, глава судебного комитета палаты представителей США Джерри Надлер заявил, что теперь «на конгресс ложится ответственность ответить на преступления, ложь и другие правонарушения Трампа».

Глава Белого дома Дональд Трамп высказался по поводу закончившегося ничем дела о российском «вмешательстве» в выборы в США в 2016 году, косвенно прокомментировав отставку спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел соответствующее расследование.

«Доклад Мюллера ничего не изменил. Недостаточность доказательств в нашей стране означает, что человек невиновен. Дело закрыто! Спасибо», — написал американский лидер в твиттере.

Несколькими часами ранее в среду, 29 мая. Мюллер созвал пресс-конференцию, на которой объявил о закрытии своего офиса спецпрокурора и уходе из министерства юстиции . После отставки чиновник намерен заняться своей личной жизнью, передает ФАН.

В конгрессе же с показаниями по «российскому делу» Мюллер выступать отказался — он пояснил, что в его докладе отражено достаточно фактов и он не собирается пересказывать их повторно, передает НСН.

«Никакой другой информации в конгрессе я не предоставлю, помимо уже опубликованной», — подчеркнул Мюллер.

Председатель судебного комитета палаты представителей США Джерри Надлер заявил, что теперь «на конгресс ложится ответственность ответить на преступления, ложь и другие правонарушения Трампа».

Издание The Wall Street Journal также сообщило, что комитет палаты представителей конгресса США по разведке изучает влияние адвокатов Трампа на расследование Мюллера.

По данным издания, речь идет о юристах Джее Секулове, Алане Гартене, Алане Фьютерфасе и Эббе Лоуэлле. Как отмечается, эти адвокаты президента США отказались от сотрудничества по «российскому делу».

Ранее президент России Владимир Путин одобрил итог работы Мюллера по «российскому лидеру». По словам российского лидера, доклад объективен и подтверждает, что не было никакого сговора между Россией и действующей американской администрацией.

«Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное, в целом он провел объективное разбирательство…», — отметил Путин.

Однако, добавил российский лидер, эта ситуация способствовала ухудшению отношений между двумя государствами.

«Надеюсь, что сегодня ситуация меняется», — заключил глава российского государства.

Работа комиссии спецпрокурора Мюллера продолжалась с лета 2017 года — американские законники искали доказательства возможного вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. В марте 2019 года Мюллер передал итоговый доклад властям Америки, опубликована была лишь одна часть документа.

Россия действительно вмешивалась в выборы, утверждает он, но доказательств сговора команды Трампа с Кремлем и российскими спецслужбами спецпрокурор не обнаружил.

В Кремле тогда заявили, что публикация доклада ничего не изменила в самом деле — он по-прежнему не содержит доказательств причастности России к электоральному процессу. Такую позицию Москвы выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Опубликованный в том виде, в котором был опубликован, доклад Мюллера не содержит какой-либо новой информации.

Вся эта информация так или иначе выходила на разных источниках, в разных средствах массовой информации ранее. В целом доклад по-прежнему не несет сколь либо аргументированных доказательств того, что Российская Федерация якобы вмешивалась в избирательный процесс в Америке», — сказал представитель Кремля.

В июле 2017 года на саммите G20 в немецком Гамбурге Путин и Трамп провели встречу, которая носила напряженный характер из-за обсуждения темы обвинений Москвы со стороны американских спецслужб во «вмешательстве» в президентские выборы в США в ноябре 2016 года.

Также сообщалось, что ЦРУ «впало в панику» после того, как на июльском саммите России и США в Хельсинки уже в 2018 году Трамп заявил, что российская сторона не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах. Об этом писало издание Business Insider со ссылкой на источник. Во время саммита Трамп также отметил, что его убедил в этом именно Путин.

Впоследствии Трамп заявил, что оговорился, когда делал заявление о невмешательстве России в выборы в США. Американский телеканал ABC News назвал встречу Путин и Трампа одним из пяти ключевых моментов за год. Телеканал вспоминает, что после июльского саммита США и России по Вашингтону буквально пронеслось слово «измена», ответственность за которую возложили на Трампа.