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ЕС обратился с заявлением к Турции и России по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Reuters
Евросоюз призывает власти Сирии и страны-гаранты Астанинского процесса обеспечить защиту населения в сирийском Идлибе, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и еврокомиссара по гуманитарной помощи Христоса Стилианидиса.
«Значительное усиление военных действий в сирийском Идлибе и северной части Хамы за последний месяц привело к приблизительно 160 жертвам среди гражданского населения и дальнейшему перемещению более 200 тыс. человек. Мы ожидаем, что сирийский режим и гаранты Астаны немедленно выполнят свои обязательства и обеспечат немедленную защиту гражданских лиц», — передает ТАСС заявление ЕС.
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин ранее заявил о гарантиях со стороны России в отношении сирийского Идлиба — он пообещал, что эта провинция не превратится во «вторую Ракку».
Россия и Турция являются гарантами Астанинского процесса по Сирии, который, в частности, касается зоны деэскалации в Идлибе.
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В мире , Ближний Восток , Европа , Сергей Вершинин , Христос Стилианидис , Федерика Могерини , ЕС , ИТАР-ТАСС , Сирия
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