Адвокат экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий рассказал журналистам о ближайших планах вернувшегося накануне на Украину политика.
Первым делом Саакашвили намерен вернуть свой ранее изъятый паспорт украинского гражданина. Границу ему пришлось пересекать по официальной справке, выданной консульством Украины в Варшаве.
Я думаю, что в ближайшее время мы организуем получение им паспорта, который у него забрали… Не новый паспорт, а тот, который у него незаконно был изъят при задержании, — приводит УНИАН слова адвоката Саакашвили.
Также, по словам Чернолуцкого, Саакашвили собирается привлечь к ответственности лиц, принимавших участие в незаконном лишении его гражданства, и продолжать принимать активное участие в политической жизни на Украине, вплоть до занятия значимых постов во властных структурах.
Такие должности, как премьер-министр, любой другой министр или генпрокурор, — это реально, — подчеркнул Чернолуцкий.
Саакашвили прилетел в Киев из Варшавы после того, как узнал о том, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский вернул ему гражданство страны. В киевском аэропорту Борисполь политик не выдержал и расплакался, писал ранее News.ru.