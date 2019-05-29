Саакашвили намерен вернуть свой паспорт и стать генпрокурором

Адвокат экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий рассказал журналистам о ближайших планах вернувшегося накануне на Украину политика.

Первым делом Саакашвили намерен вернуть свой ранее изъятый паспорт украинского гражданина. Границу ему пришлось пересекать по официальной справке, выданной консульством Украины в Варшаве

Я думаю, что в ближайшее время мы организуем получение им паспорта, который у него забрали… Не новый паспорт, а тот, который у него незаконно был изъят при задержании, — приводит УНИАН слова адвоката Саакашвили.

Также, по словам Чернолуцкого, Саакашвили собирается привлечь к ответственности лиц, принимавших участие в незаконном лишении его гражданства, и продолжать принимать активное участие в политической жизни на Украине, вплоть до занятия значимых постов во властных структурах.

Такие должности, как премьер-министр, любой другой министр или генпрокурор, — это реально, — подчеркнул Чернолуцкий.