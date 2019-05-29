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Саакашвили намерен вернуть свой паспорт и стать генпрокурором 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Адвокат экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий рассказал журналистам о ближайших планах вернувшегося накануне на Украину политика.
Первым делом Саакашвили намерен вернуть свой ранее изъятый паспорт украинского гражданина. Границу ему пришлось пересекать по официальной справке, выданной консульством Украины в Варшаве.
Я думаю, что в ближайшее время мы организуем получение им паспорта, который у него забрали… Не новый паспорт, а тот, который у него незаконно был изъят при задержании, — приводит УНИАН слова адвоката Саакашвили.
Также, по словам Чернолуцкого, Саакашвили собирается привлечь к ответственности лиц, принимавших участие в незаконном лишении его гражданства, и продолжать принимать активное участие в политической жизни на Украине, вплоть до занятия значимых постов во властных структурах.
Такие должности, как премьер-министр, любой другой министр или генпрокурор, — это реально, — подчеркнул Чернолуцкий.
Саакашвили прилетел в Киев из Варшавы после того, как узнал о том, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский вернул ему гражданство страны. В киевском аэропорту Борисполь политик не выдержал и расплакался, писал ранее News.ru.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , УНИАН
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