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Умер актер из «Крестного отца» Кармине Кариди 

Рамблер + ещё 7 25 минут назад
Фото: кадр из фильма
Американский актер Кармине Кариди, сыгравший несколько ролей в киносаге «Крестный отец», скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.
Кариди скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса, не выходя из комы. Причина смерти не называется.
В «Крестном отце 2» Кариди сыграл роль нью-йоркского бандита Кармине Росато, в «Крестном отце 3» он предстал в образе мафиози из Чикаго Альберта Вольпе.
Сообщается, что в 2004 году Кариди исключили из американской киноакадемии из-за того, что он передавал просмотровые копии фильмов посторонним лицам.
В мире , РИА Новости
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