Умер актер из «Крестного отца» Кармине Кариди

Американский актер Кармине Кариди, сыгравший несколько ролей в киносаге «Крестный отец», скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

Кариди скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса, не выходя из комы. Причина смерти не называется.

В «Крестном отце 2» Кариди сыграл роль нью-йоркского бандита Кармине Росато, в «Крестном отце 3» он предстал в образе мафиози из Чикаго Альберта Вольпе.

Сообщается, что в 2004 году Кариди исключили из американской киноакадемии из-за того, что он передавал просмотровые копии фильмов посторонним лицам.