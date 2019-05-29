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Грузия захотела экстрадиции Саакашвили 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: Ефрем Лукацкий / AP
Грузия захотела вновь поднять вопрос об экстрадиции бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Считаю абсолютно логичным, что когда человек находится в розыске, вновь должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти», — заявил депутат грузинского парламента от правящей партии Нукри Кантария.
Он также отметил, что с ним согласны и коллеги по фракции парламентского большинства.
Депутат Акакий Зоидзе выступил с мнением, что прокуратура Грузии должна обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Саакашвили.
В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации, эту должность бывший президент Грузии занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили, к тому моменту ушедшего в оппозицию к главе государства, украинского гражданства. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили его с территории Украины и запретили ему въезд в страну до 2021 года. 27 мая 2019-го президент Украины Владимир Зеленский вернул политику украинское гражданство и возможность въезда в страну.
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Комментарии2
В мире , Кавказ , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Грузия
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