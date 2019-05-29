Грузия захотела экстрадиции Саакашвили

Грузия захотела вновь поднять вопрос об экстрадиции бывшего президента страны Михаила Саакашвили . Об этом сообщает «Интерфакс».

«Считаю абсолютно логичным, что когда человек находится в розыске, вновь должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти», — заявил депутат грузинского парламента от правящей партии Нукри Кантария.

Он также отметил, что с ним согласны и коллеги по фракции парламентского большинства.

Депутат Акакий Зоидзе выступил с мнением, что прокуратура Грузии должна обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Саакашвили.