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Канада готова взять на себя расходы в $191 тыс. по вывозу мусора с Филиппин 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Канады готовы заплатить $191 тыс. за вывоз неперерабатываемого мусора с Филиппин, из-за которого возникла напряженность в отношениях между двумя странами. С таким заявлением в среду выступил министр юстиции Филиппин Менардо Гевара.
"Мне только что сообщили, что канадский мусор будет отправлен из Манилы в Ванкувер 30 мая. Канадская сторона согласилась взять на себя транспортные расходы в размере $191 тыс. Перевозка отходов будет осуществляться тремя судоходными компаниями", — цитирует филиппинский телеканал ABS-CBN заявление главы ведомства.
16 мая Филиппины отозвали своего посла и консулов из Канады из-за того, что канадские власти вовремя не вывезли 69 контейнеров неперерабатываемых отходов, ввезенных частной компанией на филиппинскую территорию в 2013 году под видом перерабатываемых. Как отметили в МИД Филиппин, Оттаве было дано время до 15 мая на вывоз мусора, но эти сроки не были соблюдены. МИД Канады выразил сожаление в связи с решением Манилы и пообещал забрать контейнеры с Филиппин.
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Комментарии1
В мире , МИД , Ванкувер , Канада , Филиппины
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