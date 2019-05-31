СМИ: «Слугу народа» могут не допустить на выборы в Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может не успеть перерегистрировать документы о смене главы политической силы. По данным источников издания «Киеввласть», под угрозой находится ее участие во внеочередных выборах в Верховную раду

Минюст не проводит перерегистрацию «Слуги народа» по сокращенной процедуре, так как номинальный глава политической силы, а ныне первый замглавы Совета безопасности Украины Иван Баканов не может подписывать партийные документы. «Зеленский слишком поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ , и Баканов по закону потерял право такой подписи», — утверждает собеседник издания.

Процедура перерегистрации может затянуться на несколько месяцев, а «Слуга народа» рискует не успеть зарегистрировать своих кандидатов даже на очередные выборы. Возможно ли, что партия Зеленского вовсе не попадет в парламент? Об этом рассуждает директор Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко

— Это исключено, партия является очень уверенным лидером с большим запасом в предвыборной гонке. Вариант, что они не примут участие в выборах, будет политически несправедливым. Крайне странно, чтобы партия действующего президента не попала в список партий, участвующих в выборах, поэтому я такой вариант даже не рассматриваю. Конфликт есть, посмотрим, как он будет разрешаться. Думаю, что это будет еще один гвоздь в политический гроб команды Яценюка.

— Чисто теоретически, чем чревато, если «Слуга народа» не попадет в список?

— Они не могут не участвовать, так как зарегистрированы в 2017 году. Речь идет о сугубо процедурных проблемах. Это искусственные проблемы. Думаю, их будут оспаривать в суде. Будут они участвовать в выборах, не волнуйтесь.

— В Раде, соответственно, тоже будут?

— Они будут партией, которая получит большинство. Другое дело, абсолютное или относительное. Соответственно, это будет партия, которая будет формировать количество парламентского большинства и новое правительство.

По всем опросам, проведенным с начала мая, партию «Слуга народа» готовы поддержать на выборах около 40% избирателей. Такой результат, учитывая пятипроцентный барьер для партий, позволит соратникам Зеленского взять большинство кресел, распределяемых по пропорциональной системе.