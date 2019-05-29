За русофобию: в Польше хотят судить Качиньского

Глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский должен предстать перед судом за оскорбительные высказывания в адрес России. Об этом заявил экс-депутат сейма и Европарламента Януш Корвин-Микке, передает ФАН.

«За то, что он оскорбляет Россию, за то, что он портит отношения с Россией, он должен ответить перед судом, потому что сейчас угрозу для нас представляет собой Украина», — подчеркнул политик.

Он добавил, что тот, кто отталкивает от себя Россию, является преступником. По словам Корвина-Микке, на Украине особенной поддержкой пользуются неофашистские движения — « [поддержка] больше, чем у Гитлера за три года до его прихода к власти».

Экс-депутат заявил, что с Россией нужно строить отношения по принципу «враг моего врага — мой друг».

Партия Януша Корвина-Микке проиграла на выборах в Европарламент , набрав 4,55% голосов избирателей. Она не получит ни одного мандата. Правящая партия «Право и справедливость» получила голоса 42,4% избирателей.

Кроме того, Государственная избирательная комиссия Польши официально подтвердила победу правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского на выборах органов местного самоуправления.

Уточняется, что партия получила 254 мандата, их главные конкуренты — оппозиционная коалиция партий «Гражданская платформа» и «Новочестная» получили 194 мандата, а следующая за ней Польская крестьянская партия получила 70 мест.

Польская партия «Право и Справедливость» является важной частью фракции европейских консерваторов и реформистов — третьей по величине в парламенте ЕС

Газета The New York Times ранее назвала Ярослава Качиньского «таинственным политиком», который развернул Польшу от демократии к популизму и авторитаризму. «Право и справедливость» втянула Польшу в конфронтацию с Евросоюзом на почве кризиса демократии. Этот конфликт стал для ЕС серьезным вызовом — Польша имеет большое экономическое и военное значение, а также символическое — как поборница демократических институтов, отмечается в статье.

Одновременно с этим Польша продолжает курс на сближение с США. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 29 мая, что Варшава и Вашингтон почти договорились о расширении американского военного присутствия в Польше.

По его словам, стороны уже договорились об увеличении присутствие войск США в Польше. Он также добавил, что в настоящее время Вашингтон и Варшава обсуждают сроки прибытия американских военных.

Блащак подчеркнул, что первый этап данного процесса будет завершен во время визита президента Польши Анджея Дуды в США.

В январе крупнейшая оппозиционная партия Польши «Гражданская платформа» заподозрила лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского в коррупции и намерена обратиться в прокуратуру , заявил депутат сейма Марчин Кервиньский.

Незадолго до этого Gazeta Wyborcza опубликовала стенограмму записи разговора, в ходе которой, как утверждает издание, Качиньский обсуждал с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфельнером планы строительства в Варшаве двух небоскребов. Эти здания должна была построить компания Srebrna, связанная с партией «Право и Справедливость». Газета приводит, в частности, слова Качиньского о том, что высотки не будут построены, если представитель его партии не выиграет выборы мэра Варшавы. Главой города кандидату от этой политической силы стать не смог.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил в защиту Качиньского. «Этот текст показывает, как решительно эта газета борется уже почти 30 лет с Ярославом Качиньским, а до этого — с Лехом Качиньским, и на какие манипуляции она способна», — подчеркнул политик.

Бывший в 2006-2007 годах премьером Ярослав Качиньский — брат-близнец погибшего в 2010 году в авиакатастрофе в Смоленске президента Польши Леха Качиньского.

Качиньский придерживается консервативного, католического и националистического мировоззрения и относится скептически как к России, так и к Германии.