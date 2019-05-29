Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте

«Владимир Зеленский сегодня передал в Верховную раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента с поста — импичменте», — цитирует его «Укринформ».

Ранее стало известно, что Зеленский в ближайшее время внесёт в Верховную раду законопроект об импичменте.

В апреле представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о подготовке восьми законопроектов для внесения в Верховную раду. Среди них он, в частности, указал законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и об импичменте.