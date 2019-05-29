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Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте 

RT на русском 29 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства. Об этом рассказал представитель украинского лидера Руслан Стефанчук.
«Владимир Зеленский сегодня передал в Верховную раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента с поста — импичменте», — цитирует его «Укринформ».
Ранее стало известно, что Зеленский в ближайшее время внесёт в Верховную раду законопроект об импичменте.
В апреле представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о подготовке восьми законопроектов для внесения в Верховную раду. Среди них он, в частности, указал законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и об импичменте.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Укринформ
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