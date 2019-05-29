На Украине призвали проверить Порошенко из-за пропажи сервера СНБО

«Друзья, что-то я не совсем понял комментарий пресс-секретаря Порошенко о том, что Порошенко сначала принес, а потом забрал с собой из офиса СНБО свои личные серверы с секретной информации во время войны? Это что за такая вольность? А ядерную бомбу если бы свою принес, тоже потом с собой бы прихватил. Вижу в этом очередной факт мародерства и призываю правоохранительные органы включить это расследование в предыдущий «букет», — написал он на личном сайте.

Между тем, Государственного бюро расследований Украины начало расследование пропажи серверов, говорится на странице ГБР в Facebook.

Отмечается, что дело открыто по ч. 2 ст. 329 ККУ (потеря документов, содержащих государственную тайну, что привело к тяжким последствиям).

Во вторник стало известно, что все серверы с секретной информацией пропали из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после того, как в стране сменился президент.