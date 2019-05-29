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В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Фото: Соцсети
В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Авторы обращения к грузинским властям говорят, что «в условиях оккупации 20% территории Грузии (Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию „оккупированными Россией территориями“) в Грузии процветает туризм из России, а грузинские бизнесмены создают для туристов из России максимально комфортные условия».
Среди этих «условий» авторы петиции называют «меню в ресторанах на русском языке, вывески и включение на полную мощность российской безвкусной эстрады даже в центре Тбилиси, что полностью неприемлемо и унизительно».
Поэтому они требуют наложить запрет на российскую эстраду в ресторанах и кафе.
Такие петиции не имеют никакого юридически обязывающего эффекта, но показывают настроения общественности по тем или иным вопросам.
Несмотря на отсутствие после войны-2008 дипломатических отношений между двумя странами, все больше российских туристов посещают Грузию. В прошлом году более 1,4 млн граждан России прибыли в соседнюю страну.
При экс-президенте Михаиле Саакашвили в ресторанах Грузии был негласный запрет исполнять песни на русском. Официально тогдашний министр культуры Ника Руруа (ныне скончавшийся) опровергал это, но при этом признавался, что «лично для него никакого удовольствия слушать 9 мая песню „День победы“ нет».
26 мая, в День независимости Грузии, в Батуми провели шествие участники детского фестиваля фольклора, в том числе среди них были россияне с флагами своей страны. Это вызвало критику и привело к отставке министра образования Аджарской автономной республики.
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В мире , Ника Руруа , Михаил Саакашвили , Деловая газета "Взгляд" , Абхазия , Грузия , Тбилиси , Южная Осетия
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