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В Польше оценили идею трибунала над Качиньским за русофобию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Наказывать Качиньского нет смысла, ведь он выступает не от себя лично, а представляет точку зрения польских политических элит, у которых есть претензии к России — по газу и трагедии с Лехом Качиньским», — заявил газете ВЗГЛЯД польский политик Болеслав Борисюк.
«Наши отношения испортились еще до Ярослава Качиньского. И в этом виноваты обе страны, ситуация опасная. Наши отношения важны для мира. Качиньские очень повлияли на них, испортились экономические и политические связи, но персонификация в политике далека от объективности», — добавил лидер Партии регионов Польши Болеслав Борисюк.
Ранее бывший депутат сейма Польши, глава партии KORWiN Януш Корвин-Микке призвал лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского ответить перед Государственным трибуналом за оскорбление России. Он призвал наладить отношения с Москвой и заявил, что «тот, кто отталкивает от себя Россию, — совершает преступление».
С Борисюком солидарен польский политик Тадеуш Ивиньский.
«Я не вижу путей воплощения этого плана (наказания Качиньского. -ред)», — заявил газете ВЗГЛЯД экс-депутат Сейма Польши Тадеуш Ивиньский.
В то же время он отметил, что в Польше есть силы, которые против русофобской политики и выступают за налаживание диалога двух стран. «Нынешняя политика идет в ущерб интересам Польши», — добавил Ивиньский.
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В мире , Ярослав Качиньский , Партия "Право и справедливость" , Деловая газета "Взгляд" , Польша
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