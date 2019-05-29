Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назарбаев стал почетным председателем ВЕЭС 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
"Сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание "Почетного Председателя Высшего Евразийского экономического совета", — написал он в своем аккаунте в Twitter.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду на заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе, сообщил, что президент РФ Владимир Путин предложил присвоить Назарбаеву звание почетного председателя ВЕЭС, учитывая его исторический вклад в становлении ЕАЭС.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, выдвинутый партией Nur Otan.
Последние новости
Что показал визит Зеленского в Донбасс на самом деле Танк, который сделал немецкую армию почти беспомощной "У американцев искры полетят из глаз": Китай объявил CША народную войну
Комментарии
В мире , СНГ , Нурсултан Назарбаев , Айдос Укибай , Владимир Путин , ЕАЭС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада
Раскрыты планы США по дестабилизации России702
Названа главная опасность для Крымского моста67
Названа причина падения рейтинга Путина996
Почему ополчение Донбасса воюет лучше украинских добробатов8
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:38
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада
Ближний Восток Конфликты
01:00
Названа главная опасность для Крымского моста
Армия Конфликты
02:43
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Погода Новости Москвы
01:00
Кабан в трусах станцевал на празднике в детсаду
Происшествия Образование
09:12
В РПЦ открестились от ворованных денег
Общество
00:42
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Политика В мире
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
02:15
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма
Украина Армия
01:30
Неожиданный поворот в «российском скандале» в Австрии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение