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Пропавшие серверы СНБО Украины с гостайнами нашлись 

Lenta.ru 1 час назад
Пропавшие серверы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины находятся на своих местах. Об этом в своем Faceook написал бывший пресс-секретарь Перта Перошенко Святослав Цеголко.
По его словам, видеозаявление нового секретаря СНБО Александра Данилюка о пропаже компьютерной техники из ситуационного центра СНБО не соответствует действительности. Цегодко пояснил, что Данилюк продемонстрировал пустующую ситуационную комнату в администрации президента Украины, вся техника в которой была арендована на деньги Порошенко и после смены власти возвращена владельцу.
Он утверждает, что секретной информации на вывезенных компьютерах не хранилось, все данные транслировались в режиме онлайн из различных ведомств. «В СНБО есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами», — заверил чиновник.
Прошлый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также указал, что показанное Данилюком видео не имеет отношения к СНБО. «Главный ситуационный центр СНБО находится под надежной охраной и работают в штатном режиме», — отметил он.
28 мая Данилюк заявил, что во время смены власти из ситуационного центра были сняты все мониторы и отключены серверы с секретной информацией. Он уточнил, что не знает, где сейчас находится техника.
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Комментарии
В мире , Видео , Святослав Цеголко , Александр Турчинов , Александр Данилюк
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