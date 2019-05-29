За оскорбление России: Качиньского призвали судить

Корвин-Микке заявил, что «тот, кто отталкивает от себя Россию, совершает преступление», передает РИА ФАН.

«За то, что он оскорбляет Россию, за то, что он портит отношения с Россией, он должен ответить перед судом, потому что сейчас угрозу для нас представляет собой Украина», — считает польский политик.

По его мнению, опасность Украины заключается в широкой поддержке обществом фашистских движений. При этом Россия — это «враг врага», с которым нужно налаживать отношения.