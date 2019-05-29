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За оскорбление России: Качиньского призвали судить 

Рамблер + ещё 7 30 минут назад
Бывший депутат польского сейма и лидер партии KORWiN Януш Корвин-Микке призвал засудить лидера партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского за негативные высказывания в адрес России.
Корвин-Микке заявил, что «тот, кто отталкивает от себя Россию, совершает преступление», передает РИА ФАН.
«За то, что он оскорбляет Россию, за то, что он портит отношения с Россией, он должен ответить перед судом, потому что сейчас угрозу для нас представляет собой Украина», — считает польский политик.
По его мнению, опасность Украины заключается в широкой поддержке обществом фашистских движений. При этом Россия — это «враг врага», с которым нужно налаживать отношения.
В мире , Видео , Ярослав Качиньский , Партия "Право и справедливость" , РИА ФАН
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