Ответ офиса Дерипаски на меморандум Минфина США

Ответ на меморандум OFAC, находящийся в распоряжении РИА Новости (неофициальный перевод с английского языка).

OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США ) представило меморандум, составленный в качестве аргумента для включения Олега Дерипаски (в санкционный список). В целом это плохо исследованный доклад, испещренный неверными утверждениями и фактическими неточностями. Возмутительно, что, как представляется, отсутствует бремя доказательств, необходимое бюрократам OFAC для того, чтобы потакать личной вендетте, разрушая жизнь человека, его бизнес и ставя под угрозу сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов (российских и международных). Это больше, чем профессиональная некомпетентность, — это похоже не на что иное, как на грубый проступок на государственной должности, и это вызывает существенные вопросы о добросовестности и истинных намерениях расследований OFAC.

Согласно документу, Дерипаска был включен (в санкционный список) на основании двух утверждений:

(1) Действовал или имел целью действовать в интересах высокопоставленного российского чиновника;

Оба утверждения явно неверны.

(1) Действовал или имел целью действовать в интересах высокопоставленного российского чиновника

Это первое обвинение оказывается довольно причудливым образом основанным на статье The Nation десятилетней давности McCain’s Kremlin Ties, опубликованной за пять недель до выборов 2008 года в США . Цитируя единственный неназванный источник, якобы из "близкого окружения" Дерипаски, статья ложно утверждала, что бизнесмен купил алюминиевый завод КАР в Черногории — в рамках российского заговора, возглавляемого президентом Владимиром Путиным , с целью эффективного захвата черногорской экономики, после того, как эта страна стала независимой.

Следует прояснить: КАР был приобретен компанией SMR (и позднее передан компании CEAC) без всякой политической цели и не потому, что это приказал президент Путин или другой правительственный чиновник. Приобретение было вызвано экономическими причинами и имело целью превратить завод в преуспевающее предприятие. Решение было принято после многих раундов переговоров и дебатов внутри руководства самой компании. КАР никогда не был флагманом экономики Черногории, так что намек на политические причины его приобретения является совершенно абсурдным, игнорирующим коммерческую, политическую и экономическую реальность.

Именно правительство Черногории само связалось с SMR относительно инвестиций и потенциального приобретения завода, поскольку они были чрезвычайно впечатлены эффективной работой РУСАЛа — самого экологичного производителя алюминия в мире, который основал Дерипаска.

Приобретение состоялось после значимой проверки дью-дилидженс, которая включала в себя обстоятельные исследования и технические аудиты, осуществленные менеджментом SMR. Этот процесс дью-дилидженс занял более восьми месяцев и привел к независимому заключению о том, что близость плавильного завода KAP к источникам сырья, источнику энергоснабжения и к жизнеспособному порту погрузки сделали его серьезной инвестицией.

Осенью 2005 года поток инвестиций продолжал покрывать остальные компоненты, имеющие решающее значение для развития плавильного завода KAP, в том числе и примерно одну треть доли в бокситовой шахте с планами по приобретению ближайшего источника электроэнергии и шахты по добыче угля. Процесс производства алюминия требует большого количества электроэнергии. Правительство Черногории обязалось снабжать плавильный завод электричеством по фиксированной ставке. Однако впоследствии этот показатель был значительно увеличен, а также не были выполнены некоторые другие условия, что сделало плавильный завод убыточным. KAP в конечном итоге был признан банкротом и выставлен на продажу, а предложение выиграла государственная компания.

Любому, кто следит за этим делом, необходимо напомнить, что покойный сенатор Джон Маккейн был решительным сторонником независимости Черногории. Он поднял вопрос относительно референдума о независимости Черногории в разговоре с господином Дерипаской, который произошел в одном из черногорских городов. Вслед за этим обсуждением SMR наняла господина Пола Манафорта в качестве консультанта для проведения исследований и опросов общественного мнения, чтобы анализировать политическую ситуацию в стране, куда должны быть сделаны значительные инвестиции.

Меморандум также отсылает к цитате из интервью господина Дерипаски Financial Times, в которой говорится: "Я не отделяю себя от государства". Этот комментарий, однако, был полностью вырван из контекста. Интервью состоялось в 2007 году, когда самые выдающиеся российские бизнесмены уезжали из страны, чтобы инвестировать за границей и проводить свое время в Лондоне. Вопрос, который задали Дерипаске, — почему он решил остаться в России. Точка зрения, которую он высказал, заключалась в том, что он просто не отделяет себя от родины и не может вообразить свое будущее где-либо еще. Он сказал, что хочет развивать свой бизнес в России-матушке (так в тексте — Прим. ред.), включая не только производителя алюминия РУСАЛ, но и автомобилестроительную компанию "Группа ГАЗ" , поскольку целью Дерипаски было стремление сделать ее крупнейшим коммерческим автопроизводителем в России. Именно это он и говорил, но цитата была искажена и с тех пор стала жить собственной жизнью.

Особенно важно подчеркнуть, что простое включение Дерипаски в список так называемых олигархов показывает полное невежество его составителей. Точно так же, как Гапонцев — гражданин США, обнаруживший свое имя в списке Минфина (и теперь судящийся с властями США), — Дерипаска никогда не участвовал в сделках по налоговым аукционам или других сомнительных приобретениях, то есть происхождение его богатства не имеет отношения к "коррупционным субсидиям" или госимуществу.

Наконец, доклад указывает, что у Дерипаски есть дипломатический паспорт, но этот факт не имеет никакого отношения к включению в список. Дерипаска был должен получить диппаспорт в качестве российского члена Делового консультативного совета АТЭС . Члены этого совета из стран АТЭС, включая США, назначаются своими правительствами и имеют достаточно оснований, чтобы получить дипломатический паспорт для выполнения вверенных им поручений.

(2) Деятельность в энергетическом секторе Российской Федерации

Вторая причина, которую OFAC использовало в качестве основы для включения Дерипаски, — его "предположительная деятельность в энергетическом секторе Российской Федерации". Это вводит в заблуждение и еще раз говорит о том, что чиновники, работающие на OFAC, были либо крайне плохо информированы о деталях бизнеса господина Дерипаски, либо сознательно решили проигнорировать тот факт, что EN+ — компания, которую основал господин Дерипаска, — не является энергетической компанией (она действует в нефтегазовом секторе), а скорее является электроэнергетическим бизнесом, в котором производство электроэнергии составляет менее 20-25 процентов. Об этом прямо говорится в проспекте IPO, которую видело OFAC. Более того, господин Дерипаска не управлял EN+, он был инвестором этого бизнеса, о чем также четко указано в проспекте IPO.

OFAC также ссылается на тот факт, что господин Дерипаска посещал мировые форумы, такие как саммит ВЭФ и АТЭС, в поддержку своих утверждений о том, что господин Дерипаска работает в энергетическом секторе. Это опять-таки неправильный вывод. Будучи крупным международным бизнес-лидером, он, конечно, получал приглашения на крупнейшие мировые мероприятия. Он всегда был привержен установлению высоких экологических стандартов в алюминиевой промышленности, и в центре его внимания на этих мероприятиях, как правило, было отстаивание инициатив в области изменения климата. Каким-то образом это использовалось в оправдание его мировой изоляции, организованной вашингтонскими бюрократами.

В меморандуме говорится, что Endeavor Group была привлечена Олегом Дерипаской для предоставления общих юридических консультаций по вопросам, касающимся его визы в США, также как и коммерческих операций. Endeavor Group на самом деле вела консультационную работу для ряда бизнес-проектов господина Дерипаски. Записи, сделанные FARA, были частью обычной административной рутины. В меморандуме Министерства финансов США содержится комментарий следователя, цитирующего документ Endeavour FARA, в котором четко говорится, что господин Дерипаска не был под наблюдением, не принадлежал, не управлялся, не был под контролем, не финансировался и не субсидировался иностранным правительством, иностранной политической партией или иностранным принципалом. То же самое содержится в проспекте EN+ IPO.

Подача документов по закону об иностранных агентах (FARA) Endeavor, который впоследствии прошел проверку на месте за одну неделю усилиями всей команды сотрудников Министерства юстиции , которые объявили документы и соответствующие вспомогательные материалы "отличными", была прозрачной и была сделана сообразно в то время, в которое, как мы сейчас видим, многие не придерживаются важных требований FARA о раскрытии информации. И эти прозрачные документы, подкрепленные аудитом Минюста в рамках их обычной административной рутинной деятельности, недвусмысленно говорят о том, что Endeavor не работал и не управлялся Российской Федерацией или иным правительством, как в действительности и есть.

Тяжело видеть, как документы Endeavor по FARA служат доказательством и подтверждают ложность голословных утверждений, сделанных OFAC. И на самом деле эти документы, прошедшие проверку, совершенно не соответствуют заявлениям OFAC. Более того, Endeavour Group не была первой и единственной американской компанией, которая консультировала и оказывала помощь Дерипаске за последние 20 лет, но по какой-то причине она единственная упомянута в меморандуме, что подчеркивает искажения, совершенные OFAC для доказательства своих совершенно необоснованных притязаний.

Обвинения в отношении Дерипаски в предполагаемом сотрудничестве с организованной преступностью совершенно ложны и по сей день остаются полностью необоснованными. Ему никогда не предъявляли обвинений в совершении преступления и не вели расследования, не говоря уже о том, чтобы он был осужден. Эти обвинения основаны только на заявлениях, сделанных в 1990-х годах бывшими конкурентами по бизнесу Олега Дерипаски. Никаких доказательств в поддержку этих утверждений не было представлено, и мотивы тех, кто делал такие заявления, никогда не рассматривались.

В целом отчет OFAC не представил каких-либо доказательств своих избитых и ложных утверждений. Он представляет собой искаженную интерпретацию общедоступных материалов, опубликованных на корпоративных сайтах и в средствах массовой информации. Ни один из этих материалов не помешал размещению акций (IPO) EN+ за несколько месяцев до объявления санкций. Это IPO было спонсировано международными американскими банками, такими как, например, BofA Merrill Lynch , Citigroup Global Markets и J. P. Morgan Securities, и проверено сотнями юристов, работающих в известных англо-американских юридических фирмах, например, White & Case, которые провели тщательную комплексную юридическую экспертизу.

Указы 13661 и 13662, на которые ссылалось OFAC, очень четко определяют возможные причины введения санкций и не оставляют шансов для неправильного толкования. Утверждения, перечисленные в отчете OFAC, должны были быть проверены на соответствие требованиям, изложенным в этих указах. Тем не менее ни одно из выдвинутых утверждений не соответствует данным критериям, что означает, что OFAC проигнорировало основной принцип американской правовой системы — презумпцию невиновности — и не имело никаких правовых оснований для деструктивных действий, которые они предприняли.

Как и печально известное изучение Минфином США списков Forbes перед этим, весь этот так называемый доказательственный меморандум заставляет усомниться в том, что на самом деле является движущей силой и кто действительно влияет на американских чиновников, отвечающих за американскую политику санкций. Вот почему Олег Дерипаска делает то, что может показаться радикальным шагом, чтобы подать в суд на правительство США. Речь идет о требовании прозрачности и справедливости, а также о создании возможностей для инвесторов EN+, РУСАЛа и "Группы ГАЗ", поставщиков и клиентов возместить их убытки, которые значительно превышают 15 миллиардов долларов.