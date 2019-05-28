Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курц планирует снова стать канцлером Австрии после выборов в парламент 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
«Я хочу продолжить наш путь», — сказал бывший глава правительства республики
«У нас будет новый парламент, и я, разумеется, надеюсь, что получу возможность продолжить хорошую работу для страны в качестве федерального канцлера», — заявил Себастьян Курц газете Kronen Zeitung.
После распада коалиционного правительства в стране пройдут досрочные парламентские выборы, они состоятся в сентябре. Сегодня кабинет министров Курца и сам он были отправлены в отставку — после вынесенного депутатами вотума недоверия.
Говорит Москва: последние новости
Задержанный в Косове гражданин РФ освобождён Киев призвал придать Керченскому проливу международный статус Президент Австрии отправил в отставку правительство Себастьяна Курца
В мире , Себастьян Курц , Австрия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конченый идиот»: В эфире «России 1» случился скандал22
Обострение конфликта: ЕС обратился к Сербии и Косово2
Ограбление века: в Мурманской области украли мост31
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация74
Ультиматум США: Турция прояснила ситуацию с С-40014
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:42
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Политика В мире
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
02:15
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма
Украина Армия
01:30
Неожиданный поворот в «российском скандале» в Австрии
В мире
08:08
Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений
В мире
03:58
Провокационный шаг. США против выдачи паспортов в ДНР
Украина В мире
08:08
Сербия направила к Косово авиацию и бронетехнику
В мире Армия
01:01
Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием
Украина В мире
00:42
Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение