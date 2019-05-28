Курц планирует снова стать канцлером Австрии после выборов в парламент

«Я хочу продолжить наш путь», — сказал бывший глава правительства республики

«У нас будет новый парламент, и я, разумеется, надеюсь, что получу возможность продолжить хорошую работу для страны в качестве федерального канцлера», — заявил Себастьян Курц газете Kronen Zeitung.

После распада коалиционного правительства в стране пройдут досрочные парламентские выборы, они состоятся в сентябре. Сегодня кабинет министров Курца и сам он были отправлены в отставку — после вынесенного депутатами вотума недоверия.