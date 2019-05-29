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В Раде одобрили отставку украинского правительства 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра. Об этом первый заместитель главы этого комитета Леонид Емец написал в своем Facebook.
«По Гройсману решение принято, теперь дело за Радой», — сообщил он.
Согласно украинскому законодательству, решение об отставке премьер-министра страны принимает Верховная Рада. В случае утверждения отставки парламентом, свои посты покидают все члены правительства.
Гройсман написал заявление об отставке в понедельник, 20 мая, после инаугурации Владимира Зеленского. Он заявил, что не планирует уходить из политики и собирается пойти на выборы в Верховную Раду.
«Я глубоко уверен, что мы еще много сделаем в будущем», — отметил политик.
Также он призвал Зеленского как можно скорее представить Раде свою кандидатуру премьер-министра.
Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан, комментируя этот призыв Гройсмана, заявил что подобные призывы «старых» должностных лиц, которые хотят сбросить проблемы на президента в первые дни после вступления его в должность воспринимаются им «нормально». Саму отставку Гройсмана он назвал безболезненной для страны.
«Хочу расстроить господина премьер-министра: никто плакать не будет, если он внесет такое представление и конец истории Украины не случится», — добавил Богдан.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Правительство Украины , Верховная Рада
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