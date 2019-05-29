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Продвижение армии Хафтара остановлено 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 57 минут назад
Фото: Reuters
Силы правительства национального согласия Ливии смогли остановить вторжение Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара в пригородах Триполи.
«Генерал Хафтар еще 55 дней назад обещал союзникам быстрый захват Триполи. Однако правительственная армия смогла перегруппировать подконтрольные силы с целью отражения наступления на столицу», — сообщило Анатолийское агентство новостей, передает «Интерфакс».
По тем же данным, за последние два месяца населенные пункты в столичной округе несколько раз «переходили из рук в руки».
23 апреля ЛНА начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты. К 3 мая был установлен контроль над несколькими районами ливийской столицы. Поход ЛНА к столице Ливии стартовал 4 апреля.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что мешает Хафтару захватить Триполи.
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В мире , Армия , Африка , Деловая газета "Взгляд" , ИА Anadolu , Интерфакс , Ливия
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