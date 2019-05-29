Продвижение армии Хафтара остановлено

Силы правительства национального согласия Ливии смогли остановить вторжение Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара в пригородах Триполи.

«Генерал Хафтар еще 55 дней назад обещал союзникам быстрый захват Триполи. Однако правительственная армия смогла перегруппировать подконтрольные силы с целью отражения наступления на столицу», — сообщило Анатолийское агентство новостей, передает «Интерфакс».

По тем же данным, за последние два месяца населенные пункты в столичной округе несколько раз «переходили из рук в руки».

23 апреля ЛНА начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты. К 3 мая был установлен контроль над несколькими районами ливийской столицы. Поход ЛНА к столице Ливии стартовал 4 апреля.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что мешает Хафтару захватить Триполи.