Косово смогло поставить Сербию на колени

В отношениях Сербии и Косово разразился новый и крайне опасный кризис. Колонна албанских спецназовцев вторглась в районы Косово, населенные сербами, и произвела там массовые аресты. В том числе был задержан и избит гражданин России , сотрудник миссии ООН . Какой оказалась реакция Сербии — и почему происходящее поменяло расстановку сил в регионе?

В 5 утра 28 мая так называемые Специальные силы безопасности Косово (ROSU) вошли на север края в населенные сербами районы. Примерно 200 бойцов ROSU при поддержке бронемашин и пары БТР двигались двумя колоннами по обочинам трассы от Митровицы на север в сторону Зубин Потока. К середине дня они зачистили долину реки Ибар, заодно и Лепосавичи, понеся потери.

Сербское население давно отработало систему оповещения об опасности: еще в Митровице завыли сирены, как только колонна албанских спецназовцев двинулась на север. Потому на трассе оперативно возникли баррикады, которые албанцам пришлось брать штурмом. Они использовали свето-шумовые гранаты, но ситуация быстро накалялась, и кое-где начались перестрелки. Албанские источники утверждают, что трое полицейских получили травмы. На момент написания текста в некоторых местах у Зубин Потока продолжались спорадические перестрелки.

Президент Сербии Александр Вучич объявил о переводе сербской армии в состояние боевой готовности и срочно созвал Совет безопасности страны, после которого отправился в парламент рассказать о происходящем. По последним данным из Приштины, президент непризнанного Косово Хашим Тачи готовится в ближайшие часы также объявить о мобилизации местной армии, созданной вопреки мнению Европы, и албанских сил безопасности.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай уведомил миссии ОБСЕ , ООН и НАТО , что это исключительно полицейская операция, направленная на «борьбу с контрабандой и организованной преступностью», а потому ROSU якобы имели право зайти с оружием на Север края. Это, конечно же, не так. Ни при каких обстоятельствах вооруженные лица албанской национальности в форме появляться в населенных сербами муниципалитетах не имеют права, но когда это кого в Приштине останавливало. Это далеко не первый такой провокационный рейд, только сейчас он пришелся очень вовремя. Умеют они момент схватить.

Формальным поводом для рейда на Север якобы стало расследование убийства албанского полицейского. Число задержанных постоянно уточняется, но предположительно их около 30, преимущественно сербы и босняки, но есть и несколько албанцев. Среди арестованных сербов есть несколько сотрудников муниципальной полиции, для задержания которых албанцам пришлось применить силу. Албанцы утверждают, что они захватили чуть ли не пятнадцать сербских полицейских. Также известно о задержании россиянина, Михаила Краснощева, сотрудника миссии ООН в Косово (UNMIK).

Президент Сербии Вучич заявил в парламенте, что уведомил посольство РФ и «соответствующие службы». Между тем албанские источники туманно сообщают, что «один русский и один серб были доставлены в госпиталь в Митровице», так что, скорее всего, албанским спецназовцам пришлось применять силу, чтобы задержать Краснощева. По последним данным, у него серьезные травмы. А ведь сотрудники миссии ООН обладают дипломатическим иммунитетом.

За день до всех этих событий Александр Вучич выступил в парламенте с двухчасовой туманной речью. Он, в частности, заявил с трибуны Скупщины, что нападение на сербское население Севера Косово — «вопрос недель или дней». Он имел в виду не полицейский рейд с ограниченными целями, а полноценный погром типа того, что случился в 2004 году. Весь пафос речи Вучича сводился к тому, что в своем нынешнем состоянии Сербия не может надеяться на возвращение Косово, кроме того, весь мир как всегда против нас. И надо дальше как-то с этим жить.

Это старая грустная («тужна») сербская песня, элемент национальной ментальности: весь мир ополчился на нас, пора идти в кафану. Вучич практически предложил признать Косово по факту, но не на словах. Отчасти он прав: признать Косово нельзя, можно лишь смириться с его существованием. Никак иначе мозг цивилизованного человека согласиться на существование Косово просто даже как явления, а не — не дай Бог! — страны не может.

Для Сербии это, как сказал Вучич, «тяжелейшее национальное поражение», возможно, сопоставимое с турецким нашествием. И это реально так. Просто оценить масштаб сербской трагедии, глядя из огромной и спокойной России, очень сложно.

Концепция «сосуществования, но не признания» — это очередной компромисс, который Вучич практически из себя выдавил. До вчерашнего дня позиция Белграда по дальнейшим отношениям с албанцами вообще была тайной за семью печатями. Ни Вучич, ни министр иностранных дел Ивица Дачич или профильный министр Джурич ни разу не озвучивали, что они в принципе думают по этому поводу.

Все это только разогревало аппетиты Приштины. Албанцы очень внимательно следят за каждый чихом в Белграде, вылавливая все, что похоже на проявление слабости. В какой-то момент они посчитали, что с сербами уже можно совсем не церемониться, и отказались от любых форм конструктивного диалога, в том числе, и по плану размена территорий, который вроде бы был одобрен и в Вашингтоне, и в Москве. Оба «старших брата» не учли недоговороспособность косоваров и их фантастическую упертость в достижении поставленной цели.

Сейчас они просто издеваются над Белградом. Если бы Вучич и его компания не находились постоянно под тяжелейшим прессом из Брюсселя, то по большому счету, еще год назад надо было просто вводить сербские войска на Север Косово. А дальше делайте, что хотите. Теперь же после феерической речи Вучича в Скупщине албанцы решили, что дело сделано, а падающего — подтолкни.

В Приштине полагают, что Белград уже лежит на лопатках и готов со дня на день признать Косово. Действительно, если так посмотреть, то слова Вучича о том, что «мы не контролируем эту территорию», свидетельствуют именно об этом. Но Приштине необходимо максимально ускорить этот процесс, они устали ждать. Они уже даже на европейцев рычат и кусаются, албанский менталитет требует вещественного доказательства победы типа головы вражеского военоначальника на пике. Поэтому они готовы к вооруженному столкновению, а провокации могут устраивать хоть каждый день. В Косово полагают, что сербская армия слаба, а план перевооружения на российскую технику займет минимум пять лет, поэтому надо сейчас хватать, что плохо лежит.

Надо признать, что загнанный в угол Вучич полностью утратил инициативу.

Албанцы уже давно творят, что хотят, а Белград изобретает новые компромиссы и сложные словесные формулировки. Вот и сейчас «мы будем реагировать сдержанно, но защитим сербский народ». Как можно «сдержанно» защитить? Хватают несколько десятков сербов, избивают прикладами до полусмерти, заодно и попавшегося по дороге русского сотрудника ООН, имеющего дипломатический иммунитет, а вы «сдержанно защищаете»?

Ситуация находится в развитии и произойти по большому счету может что угодно. Основные баррикады албанцы растащили, частично сожгли (дым еще виден у Звечана). Оставаться на Севере они на данный момент не заинтересованы, потому столкновения постепенно сойдут на нет, как только последний человек в черной форме с нашивкой орла покинет сербские муниципалитеты.

Но то, что произошло 27 и 28 мая 2019 года, уже не забудется никогда. Речь Вучича, ее дальнейшее обсуждение, хамство албанцев — все это в одночасье поменяло расстановку сил в регионе.

Хорошо хоть, что в итоге задержанный россиянин был освобожден.