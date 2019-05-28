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Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины 

RT на русском + ещё 51 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Соответствующий указ главы государства опубликован на его сайте.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили
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