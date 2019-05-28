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Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
RT на русском
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ещё 51
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
4
Президент
Украины
Владимир Зеленский
подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области
Михаилу Саакашвили
украинского гражданства.
Соответствующий указ главы государства опубликован на его сайте.
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