Не справляется с работой: Меркель разочаровалась в своей партийной преемнице

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее преемница на посту лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр не справляется со своей работой.

Об этом агентству Bloomberg рассказали два чиновника из окружения канцлера.

По их словам, Меркель недовольна тем, что с момента вступления Аннегрет Крамп-Карренбауэр в должность лидера ХДС поддержка партии сократилась, а в рядах партийцев нет единомыслия. Кроме того, Крамп-Карренбауэр пыталась ускорить процесс ухода Меркель с поста главы правительства раньше 2021 года, устроив опрос граждан страны о том, стоит ли Меркель покинуть пост канцлера.

Как отмечает «Интерфакс», уровень одобрения действий Крамп-Карренбауэр, которую называют возможной премницей Меркель на должности канцлера, в мае снизился на три процентных пункта — до 36%. Этот показатель стал для нее самым низким за все время сбора статистических данных, а также он на 20 процентных пунктов ниже, чем у самой Меркель.