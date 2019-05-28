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Не справляется с работой: Меркель разочаровалась в своей партийной преемнице 

Рамблер + ещё 8 58 минут назад
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее преемница на посту лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр не справляется со своей работой.
Об этом агентству Bloomberg рассказали два чиновника из окружения канцлера.
По их словам, Меркель недовольна тем, что с момента вступления Аннегрет Крамп-Карренбауэр в должность лидера ХДС поддержка партии сократилась, а в рядах партийцев нет единомыслия. Кроме того, Крамп-Карренбауэр пыталась ускорить процесс ухода Меркель с поста главы правительства раньше 2021 года, устроив опрос граждан страны о том, стоит ли Меркель покинуть пост канцлера.
Как отмечает «Интерфакс», уровень одобрения действий Крамп-Карренбауэр, которую называют возможной премницей Меркель на должности канцлера, в мае снизился на три процентных пункта — до 36%. Этот показатель стал для нее самым низким за все время сбора статистических данных, а также он на 20 процентных пунктов ниже, чем у самой Меркель.
Крамп-Карренбауэр была избрана новым главой ХДС в декабре, а спустя полгода ее партия показала худший в своей истории результат на выборах в Европарламент.
Комментарии5
В мире , Европа , Ангела Меркель , Европарламент , Bloomberg , Интерфакс , Германия
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