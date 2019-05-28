В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва

По прилёту в аэропорт Вильнюса задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Об своём задержании сообщил сам журналист.

Как передаёт РИА Новости, Касем прибыл в Вильнюс с рабочей командировкой.

«Задержан с формулировкой «угроза национальной безопасности», — рассказал он.

Уточняется, что ему закрыт въезд в страну сроком на пять лет.

Летом 2018 года шеф-редактор Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс заявил о своём задержании в Риге.

По его словам, он был задержан полицией безопасности «для беседы» и отпущен почти через 12 часов.