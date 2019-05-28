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В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва 

RT на русском + ещё 8 38 минут назад
Фото: РТ
По прилёту в аэропорт Вильнюса задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Об своём задержании сообщил сам журналист.
Как передаёт РИА Новости, Касем прибыл в Вильнюс с рабочей командировкой.
«Задержан с формулировкой «угроза национальной безопасности», — рассказал он.
Уточняется, что ему закрыт въезд в страну сроком на пять лет.
Летом 2018 года шеф-редактор Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс заявил о своём задержании в Риге.
По его словам, он был задержан полицией безопасности «для беседы» и отпущен почти через 12 часов.
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В мире , Прибалтика , ИА Sputnik , Вильнюс , Литва
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