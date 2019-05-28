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Палестина отвергла «сделку века» США по урегулированию конфликта с Израилем 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Палестина не пойдет на "сделку века" Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта, отвергает все последние миротворческие инициативы США и Израиля, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.
"Когда говорят о сделке века, нам предлагают какую-то странную повестку дня, нам предлагают превратить временные лагеря палестинских беженцев в какие-то новые города, нам предлагают деньги за нашу землю, за наши права, но мы никогда на это не пойдем", — заявил он, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что Иерусалим принадлежит всем религиям.
"Я хотел бы подчеркнуть еще раз твердую позицию палестинского руководства, которое выступает против всех последних инициатив США и Израиля. Для нас Иерусалим не предмет торга, не предмет сделки", — добавил он.
США готовят план ближневосточного урегулирования под названием "сделка века" с начала президентского срока Дональда Трампа, однако до сих пор немного известно о его подробностях, а об отдельных предполагаемых элементах сделки известно лишь из публикаций в СМИ. Ожидается, что Вашингтон в ближайшее время обнародует свой план урегулирования.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , США , Дональд Трамп , РИА Новости , Израиль , Палестина
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