Палестина отвергла «сделку века» США по урегулированию конфликта с Израилем

Он отметил, что Иерусалим принадлежит всем религиям.

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